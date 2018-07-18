12 человек, которые нашли своих двойников в музеях

Говорят, у каждого человека есть двойник. Просто его сложно отыскать.

Живет себе где-то на другом конце земного шара и не подозревает, насколько крутая фотография могла бы пополнить его инстаграм. Хотя некоторые, бывает, встречают человека, очень похожего на себя. Но такая удача не идет ни в какое сравнение с тем, когда двойник обнаруживается на картине в музее. Тут впору задуматься о своем благородном происхождении.



"Нашел своего двойника в Лувре - граф Иньиго Мелчо де Веласко"





"На картине я чуть моложе"

"Мой друг - путешественник во времени"

"Близнец из прошлого"

"Я - король Генрих VIII"

"Пошел в музей, а тут такое"

"Увидел себя на картине, гуляя по Метрополитену"

"Случай в Музее науки в Тренто, Италия"

"Все еще не верите в перерождение душ?"

"Я даже немного испугалась"

"Лицом к лицу с самим собой"

"Моя прапрапрабабушка"

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