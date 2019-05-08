7 ляпов "Великолепного века", которые никто не заметил

"Великолепный век" можно смело назвать самым популярным и узнаваемым сериалом турецкого производства. В нем идеально было практически все: от сюжетной интриги и диалогов до игры актеров и работы костюмеров. Однако, самые внимательные зрители заметили, что до идеала сериалу далеко. И вот почему...

1. В сериале Роксолана пришла в гарем к Сулейману, который уже носит титул султана. В действительности же это произошло, когда Сулейман был только шехзаде - наследником престола.

2. Роскошные наряды, которые носят героини сериала, не соответствуют той эпохе, в которой происходят события. Во времена правления десятого султана Османской империи платья женщин было довольно скромными и не оголяли декольте.

3. В сериале можно заметить, что одни и те же украшения и тиары носят разные героини. Разумеется, это оплошность костюмеров. В реальном же дворце женщины носили уникальные украшения, и, конечно, ни с кем содержимым своей шкатулки не делились.

А это уже заметили ну очень внимательные зрители. Оказывается, интерьер дворца тоже не совсем соответствует эпохе: например, в это время во дворце Сулеймана не было столов, в то время, как почти в каждую комнату авторы сериала поместили по симпатичному столику. Кстати, шторы в эту эпоху были прямыми, без всякой драпировки, помпонов и ламбрекенов - это авторы тоже упустили из виду.

4. Занимательная особенность эпохи: во время трапезы султана окружали множество слуг, и блюда слуги подавали в строгой очередности, в то время как в сериале султану подают все и сразу.

5. Историки уверены в том, что Сулейман хранил верность любимой женщине, в отличие от своего экранного героя, который то и дело водит глазами по другим женщинам.



6. В действительности принцесса Изабелла, оказавшаяся в плену у султана, годилась Сулейману в едва ли не в бабушки, хотя в сериале возраст ей сильно опустили. К слову, принцесса была бабушкой Карла V.

7. На самом деле у Хюррем и Сулеймана были дети, которые умерли еще в младенчестве, однако сценаристы решили обойти эту тему.

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