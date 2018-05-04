8 подозрительных случаев, когда нельзя расплачиваться кредиткой - ФОТО

Пластиковые карты сделали жизнь проще, а траты - приятнее. Ведь морально куда легче расстаться с кругленькой суммой, когда не видишь её и не держишь хрустящие бумажки в руках. Но за удобство тоже приходит расплата. И не следует терять бдительность: вот 8 случаев, когда точно не стоит "расчехлять" кредитку.



Пластиковые карты сделали жизнь проще, но рисков не убавилось



Банковские карты облегчили жизнь не только рядовым честным пользователям, но и злоумышленникам. Теперь им необязательно годами оттачивать ловкость рук и актерскую игру. Достаточно прикупить мощный компьютер, знать пару хитростей - и ваши деньги уже в чужом кармане. Чтобы не стать жертвой очередной схемы, не спешите платить банковской картой в этих 8 крайне подозрительных ситуациях.

1. На сайтах, чей адрес начинается не с "HTTPS://"



Всегда проверяйте электронный адрес магазина



Покупки онлайн для значительной части населения превратились в настоящее хобби. Но прежде, чем выходить на охоту за желанной вещицей и расчехлять карту для оплаты, внимательно присмотритесь к адресной строке сайта. Если она не начинается с https://www..., то не спешите совершать покупку. Возможно, перед вами "поддельный" сайт. HTTPS - это сетевой протокол безопасности, который гарантирует надёжное шифрование ваших данных. И при его отсутствии (например, если адрес онлайн-магазина начинается на http, без буквы "s" в конце) всегда есть вероятность, что информация о вашей банковской карте попадёт в лапы мошенников. Лучше поискать аналогичный товар в более надёжном магазине.

2. Если кто-то просит прислать реквизиты вашей карты электронным письмом



Не пересылайте реквизиты карты по электронной почте



Даже, если просьба поступила от друга или вполне реального родственника, будьте осторожны. Дело в том, что существует ряд вирусных программ, которые умеют извлекать нужную информацию (особенно, кредитную) из электронных писем. Так что в экстренных случаях лучше перешлите реквизиты карты старой доброй смс-кой. Только предварительно перезвоните и уточните: а действительно ли это нужно?

3. Когда хотите сделать пожертвование прямо на улице



Пожертвования на улице - только наличными



Волонтёрские организации тоже идут в ногу со временем и уже давно принимают не только наличку, но и банковские карты. Всё хорошо, но благородными порывами могут воспользоваться люди не самые честные. Хотите сделать пожертвование? Используйте купюры. И никогда не давайте незнакомцам реквизиты своей платёжной карты. Как бы честно они ни выглядели.

4. Когда разговариваете по телефону



Вы не знаете, кто может вас слушать и слышать



Не разглашайте данные своей банковской карты во время телефонного разговора. Во-первых, вы не знаете, кто из окружающих может внимательно слушать вас в этот момент. А во-вторых, мало кто из представителей честного бизнеса будет просить вас назвать номер карты и срок её окончания по телефону. Это уже должно насторожить. Ну а если голос на том конце виртуального провода попросит назвать CVV-код (номер верификации, три цифры на обратной стороне карты), то смело кладите трубку. С мошенниками разговор короткий.

5. Когда при покупке онлайн у продавца нет положительных отзывов



Всегда изучайте отзывы других покупателей



Собираетесь приобрести что-то через доску объявлений или другую торговую площадку? Прежде чем переводить деньги, "погуглите" имя-фамилию продавца, его номер телефона и банковского счета. Возможно, вы найдёте их в "чёрных" списках мошенников. Также должно насторожить, если у пользователя нет отзывов по совершенным сделкам. И вообще, остерегайтесь любых оплат наперёд: ebay, avito и им подобные сервисы - это всегда лотерея с элементом русской рулетки.

6. Когда собираетесь оплатить покупку, используя публичный WI-FI



Не делайте покупки, используя WI-FI в общественных местах



Простое правило, которое стоит хорошо запомнить: никогда не совершайте покупки онлайн, используя общественный WI-FI. Например, сидя в кафе или аэропорту. Общественные сети всегда имеют низкую степень защиты, так что вы никогда не знаете, кто может видеть ваши данные.

7. И когда используете общественный компьютер



Общий компьютер - не лучший выбор для покупок



Комп в общежитии, университете, библиотеке и даже в офисе - не лучшее решение для покупок в интернете. Всегда можно установить программу, которая будет сохранять пароли без вашего ведома. И что потом мешает кому-то другому расплатиться вашей картой?

8. Если терминал для оплаты выглядит подозрительно



Внимательно осмотрите терминал перед оплатой



При оплате картой в "реальных" магазинах и местах общественного пользования всегда обращайте внимание на терминал. Если он выглядит слишком большим, хлипким, из устройства торчат провода или присутствуют подозрительные накладки, лучше подумать дважды над покупкой. Полиция нередко регистрирует случаи, когда даже в солидных сетях продавцы-мошенники используют дополнительные сканеры и мини-камеры, которые фиксируют номер карты и CVV. Так что, доверяй, но проверяй.

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