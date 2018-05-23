Вот как сейчас выглядят красавицы советского кино, которые исчезли с экранов - ФОТО

Помните Морозко или Марфу Васильевну из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"? К сожалению, не многие из них смогли удержать свою популярность на высоте. Они исчезли с экранов телевизоров, а сейчас о них вспоминают лишь самые преданные поклонники. Мы решили показать, как сегодня выглядят самые красивые советские актрисы, о которых уже почти никто не вспоминает.

1. Татьяна Клюева (66 лет)

2. Нина Маслова (71 год)

3. Наталья Седых (69 лет)

4. Александра Завьялова (скончалась в возрасте 80 лет)

5. Юлия Борисова (93 года)

6. Матлюба Алимова (63 года)

7. Галина Беляева (56 лет)

8. Анастасия Вертинская (73 года)

9. Валентина Малявина (76 лет)

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