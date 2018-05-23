Вот как сейчас выглядят красавицы советского кино, которые исчезли с экранов - ФОТО
Помните Морозко или Марфу Васильевну из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"? К сожалению, не многие из них смогли удержать свою популярность на высоте. Они исчезли с экранов телевизоров, а сейчас о них вспоминают лишь самые преданные поклонники. Мы решили показать, как сегодня выглядят самые красивые советские актрисы, о которых уже почти никто не вспоминает.
1. Татьяна Клюева (66 лет)
2. Нина Маслова (71 год)
3. Наталья Седых (69 лет)
4. Александра Завьялова (скончалась в возрасте 80 лет)
5. Юлия Борисова (93 года)
6. Матлюба Алимова (63 года)
7. Галина Беляева (56 лет)
8. Анастасия Вертинская (73 года)
9. Валентина Малявина (76 лет)
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