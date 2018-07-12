25 идеальных фотографий, способных успокоить не хуже валерьянки - ФОТО

Есть люди, которые стремятся к балансу во всём и верят в то, что для каждой вещи в этом мире есть своё идеальное место, таких людей обычно называют перфекционистами. Но в обычной жизни эти идеалисты часто страдают, ведь миром правит хаос, созданный самими же людьми. Однако перфекционисты не сдаются и находят, или же создают сами, вещи, которые с уверенностью можно назвать идеальными.

Идеальный союз чашки и вафли

Кроны этих деревьев не соприкасаются

Клубника выросла в форме идеального сердечка

"Наконец-то купил новый телефонный провод"

Идеальное совпадение

"Моя бабушка 4 года перепечатывала свои рецепты на машинке, и теперь эта коробка - семейное наследие"

Пролитая вода приняла форму идеального прямоугольник

Лестница в Японии

Когда почтальон - перфекционист

Зимняя дорога в Вайоминге

"Вот так встречаются ковровое покрытие и плитка в холле моего отеля"

Сетевик и зарядка совпали как два кусочка пазла

"Моя посудомойка как будто специально создана для противня"

Набор туалетных принадлежностей в этом отеле безупречен вплоть до миллиметра

Природа - самый гениальный художник

Пыльца на каплях дождя

Эталонный рожок мороженого

Маленькие радости любого садовода - вырвать сорняк с корнем целиком

"Готовила утром омлет для дочки, и оказалось, что наша маленькая сковорода точно совпадает с размером тарелки"

Шиншилла с идеально круглой попой

"Книжная коллекция моего друга"

"Каждый день мой сосед умудряется припарковать свой грузовик в миллиметрах от лестницы"

"Моя швабра идеально проходит в щель между душем и стиральной машинкой"

"Пришел мой заказ с вешалками"

Каждый, кто хоть раз переезжал, поймет все великолепие этого кадра

Автосалон, в котором работают мастера парковки

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