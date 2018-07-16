Агент ФБР рассказал, почему заворачивает в фольгу ключи от машины - ФОТО

Лучшие эксперты по кибербезопасности никогда не будут вешать ключи от машины на крючок возле двери или оставлять их на кухонном столе, пишет USA TODAY. Лучшая стратегия предотвращения кражи? Храните брелок в старомодной металлической кофейной банке ночью, и в алюминиевой фольге днем.

И это не научная фантастика и не пресловутая шапочка из фольги!

"Хотя это не идеальный вариант, но зато самый недорогой способ, который называется клеткой Фарадея. Вы блокируете электромагнитное поле", - сказала Холли Хьюберт, эксперт по кибербезопасности, вышедшая на пенсию в 2017 году из ФБР в Буффало, Нью-Йорк.

"Кибер-угроза настолько динамична и постоянно совершенствуется, что потребителям сложно быть на шаг впереди".

Копирование кода брелоков транспортных средств - простой способ завладеть ими. Угонщики могут сделать это, находясь за пределами стен помещения.

Компания Cybersecurity, в том числе команда GuardKnox, сотрудничают с Detroit Three и автопроизводителями по всему миру, чтобы создать защиту, которая обезвредит хакеров - угонщиков автомобилей.

Теперь, будучи генеральным директором GlobalSecurityIQ, она предлагает потратить несколько долларов и купить так называемую сумку Faraday, чтобы защитить сигнал. Она выглядит как традиционный чехол для брелка, но сделана из фольги вместо пластика.

Дешевый (или самодельный) защитный чехол для металла, названный в честь ученого, который понял, как заблокировать электромагнитное поле, может помешать ворам получить доступ к автомобилям с беспроводной сигнализацией.

Моше Шлисель, генеральный директор GuardKnox Cyber ​​Technologies, показывает, как он прячет свой брелок.

Недавно он посетил Детройт, чтобы встретиться с автопроизводителями. Он уже работает с Daimler, Mercedes-Benz и Volkswagen Group - в лице Porsche, Audi и Volkswagen, чтобы защитить их от хакеров.

Эксперты говорят, что люди, которые хранят свои ключи в клетках Фарадея, - не параноики.

"В то время как инженеры автомобильной промышленности много размышляют о проблемах безопасности, качества, соответствия и надежности, киберпротивник тоже не дремлет", - говорит Фэй Франси, директор Центра автомобильной информации и анализа, которая специализируется на стратегиях кибербезопасности.

"Автопроизводители начинают реализовывать функции безопасности на этапе проектирования и производства. Это должно включать в себя и защитные чехлы", - говорит Ф. Франси.

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день