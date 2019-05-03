20 знаменитых актёров, которых мало кто видел молодыми
Некоторые люди рождаются сразу старыми. Нет, точнее, некоторых знаменитостей мало кто может представить молодыми. Причины сего феномена очевидны: они или поздно раскрылись, или время их молодости пришлось на те годы, когда фотоаппаратура была не столь развита и повсеместна. Из-за этих двух факторов снимки, запечатлевшие нежный возраст многих селебрити-старожилов, существуют в интернете лишь в незначительном количестве экземпляров. Именно поэтому они так ценны, и именно поэтому нам так хочется на них взглянуть!
Да и к тому же многие из наших сегодняшних героев были чертовки привлекательны в молодости! А мы и не знали.
1. Иэн Маккеллен (79 лет)
2. Морган Фримен (81 год)
3. Михаил Боярский (69 лет)
4. Луи Де Фюнес (1914-1983)
5. Шер (72 года)
6. Уиллем Дефо (63 года)
7. Мэгги Смит (84 года)
9. Стивен Фрай (61 год)
10. Кристоф Вальц (62 года)
11. Жан Рено (70 лет)
12. Джефф Бриджес (69 лет)
13. Патрик Стюарт (78 лет)
14. Татьяна Пельтцер (1904-1992)
15. Алан Рикман (1946-2016)
16. Никита Михалков (73 года)
17. Лесли Нильсен (1926-2010)
18. Майкл Кейн (86 лет)
19. Хеллен Миррен (73 года)
20. Юрий Яковлев (1928-2013)
Бонус 1: Альфред Хичкок (1899-1980)
Бонус 2: Мадонна (60 лет)