25 идеальных фотографий, способных успокоить не хуже валерьянки
Есть люди, которые стремятся к балансу во всём и верят в то, что для каждой вещи в этом мире есть своё идеальное место, таких людей обычно называют перфекционистами. Но в обычной жизни эти идеалисты часто страдают, ведь миром правит хаос, созданный самими же людьми. Однако перфекционисты не сдаются и находят, или же создают сами, вещи, которые с уверенностью можно назвать идеальными.
Идеальный союз чашки и вафли
Кроны этих деревьев не соприкасаются
Клубника выросла в форме идеального сердечка
"Наконец-то купил новый телефонный провод"
Идеальное совпадение
"Моя бабушка 4 года перепечатывала свои рецепты на машинке, и теперь эта коробка - семейное наследие"
Пролитая вода приняла форму идеального прямоугольник
Лестница в Японии
Когда почтальон - перфекционист
Зимняя дорога в Вайоминге
"Вот так встречаются ковровое покрытие и плитка в холле моего отеля"
Сетевик и зарядка совпали как два кусочка пазла
"Моя посудомойка как будто специально создана для противня"
Набор туалетных принадлежностей в этом отеле безупречен вплоть до миллиметра
Природа - самый гениальный художник
Пыльца на каплях дождя
Эталонный рожок мороженого
Маленькие радости любого садовода - вырвать сорняк с корнем целиком
"Готовила утром омлет для дочки, и оказалось, что наша маленькая сковорода точно совпадает с размером тарелки"
Шиншилла с идеально круглой попой
"Книжная коллекция моего друга"
"Каждый день мой сосед умудряется припарковать свой грузовик в миллиметрах от лестницы"
"Моя швабра идеально проходит в щель между душем и стиральной машинкой"
"Пришел мой заказ с вешалками"
Каждый, кто хоть раз переезжал, поймет все великолепие этого кадра
Автосалон, в котором работают мастера парковки
Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день