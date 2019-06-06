25 идеальных фотографий, способных успокоить не хуже валерьянки

6 июня 2019 14:15

Есть люди, которые стремятся к балансу во всём и верят в то, что для каждой вещи в этом мире есть своё идеальное место, таких людей обычно называют перфекционистами. Но в обычной жизни эти идеалисты часто страдают, ведь миром правит хаос, созданный самими же людьми. Однако перфекционисты не сдаются и находят, или же создают сами, вещи, которые с уверенностью можно назвать идеальными.

Идеальный союз чашки и вафли

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Кроны этих деревьев не соприкасаются

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Клубника выросла в форме идеального сердечка

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Наконец-то купил новый телефонный провод"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Идеальное совпадение

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Моя бабушка 4 года перепечатывала свои рецепты на машинке, и теперь эта коробка - семейное наследие"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Пролитая вода приняла форму идеального прямоугольник

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Лестница в Японии

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Когда почтальон - перфекционист

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Зимняя дорога в Вайоминге

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Вот так встречаются ковровое покрытие и плитка в холле моего отеля"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Сетевик и зарядка совпали как два кусочка пазла

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Моя посудомойка как будто специально создана для противня"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Набор туалетных принадлежностей в этом отеле безупречен вплоть до миллиметра

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Природа - самый гениальный художник

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Пыльца на каплях дождя

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Эталонный рожок мороженого

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Маленькие радости любого садовода - вырвать сорняк с корнем целиком

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Готовила утром омлет для дочки, и оказалось, что наша маленькая сковорода точно совпадает с размером тарелки"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Шиншилла с идеально круглой попой

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Книжная коллекция моего друга"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Каждый день мой сосед умудряется припарковать свой грузовик в миллиметрах от лестницы"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Моя швабра идеально проходит в щель между душем и стиральной машинкой"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

"Пришел мой заказ с вешалками"

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Каждый, кто хоть раз переезжал, поймет все великолепие этого кадра

идеальные фотографии рай для перфекциониста

Автосалон, в котором работают мастера парковки

идеальные фотографии рай для перфекциониста

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