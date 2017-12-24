5 интересных фактов о собаках, в которые трудно поверить

2018-й год - год Жёлтой Земляной Собаки. В преддверии него мы собрали пять интересных фактов об этих друзьях человека.

Мышление

Собаки могут запомнить от 200 до 500 слов и жестов-команд. Считают до пяти. Их интеллектуальное развитие соответствует уровню двухлетнего малыша, а самые умные псы соображают как пятилетние дети. Собаки видят сны.

Зрение

Собаки имеют обзор в 250-270 градусов, тогда как человек - в 180. При зрительном восприятии собака ориентируется на движение: на расстоянии 300 м она не заметит неподвижно стоящего человека, а если он машет руками - увидит даже на расстоянии 1,5 км. Цветовосприятие у собак не развито, они различают жёлтый и синий, но не красный и зелёный. Поэтому собаки-поводыри переводят хозяина через дорогу, ориентируясь на поток движения, а не на светофор.

Обоняние

Собаки различают 500 000 запахов (человек - несколько тысяч). Их обоняние настолько сильно, что они первыми "диагностируют" у человека болезни (рак, диабет, эпилепсия): известны случаи, когда питомцы намекали хозяину на наличие опухоли, день за днём тычась носом в определённое место на теле. Кстати, узор на кончике собачьего носа уникален - это эквивалент человеческим подушечкам пальцев. По отпечатку носа собак идентифицируют. Мокрый нос помогает определить направление запаха.

Слух

Собаки прячутся в дождь не потому, что не любят его, а потому, что шум дождя может повредить их чувствительным ушам. Их слух гораздо тоньше нашего: 35 кГц против 20 кГц, а ухо улавливает ультразвук. Собаки любят слушать классическую музыку, равнодушны к поп-музыке и нервничают при звуках рока.

Психология

Собаки, как и люди, могут завидовать, ревновать, страдать от сезонной депрессии. При общении с людьми или другими собаками у них вырабатывается гормон радости окситоцин - так же, как у нас во время объятий.

А вот как раз объятий собаки не любят: положение чужих конечностей сверху тела они воспринимают как доминирование. Ещё собаки умеют смеяться - это похоже на многократное фырканье. Услышав его даже в записи, любой пёсик начинает вилять хвостом и играть.

Источник

Присоединяйтесь к нашей Facebook странице и читайте интересные материалы каждый день