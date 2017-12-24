Что будет, если Луна упадет на Землю

Когда Луна подойдет к Земле достаточно близко и начнет деформироваться, на Земле вряд ли останется что-то разумное, чтобы засвидетельствовать это.

Если мы говорим именно о столкновении с Луной, а не с астероидом, размером с Луну, то как такого столкновения лоб в лоб, как на картинке, не будет. Луна вместо этого будет постепенно сближаться с Землёй по спиральной орбите, продолжая вращаться вокруг Земли. Только каждый свой оборот она будет делать всё ближе и ближе. И вот что будет происходить...

Сначала мы заметим, что во время отлива вода уходит значительно дальше, чем раньше, оголяя морское дно в неожиданных местах. А во время прилива волны станут больше. Сначала они будут не очень большие, метров 100 в высоту. Они смоют в океан все прибрежные города. Но постепенно волны станут увеличиваться, и перестанут быть волнами в привычном нам представлении. Это будет гигантская масса воды, которая, притягиваемая Луной и подгоняемая вращением Земли, будет мчаться по поверхности со скоростью свыше 1000 км/ч, уничтожая на своём пути вообще всё. Вода камень точит во всём своём великолепии.

К тому времени, когда Луна подойдёт к Земле достаточно близко и начнёт потихоньку деформироваться, на Земле вряд ли останется что-то настолько разумное, чтобы засвидетельствовать это. Постепенно сближаясь с Землёй, Луна пересечёт предел Роша (радиус, на котором приливные силы, вызванные гравитацией Земли, равны силам самогравитации Луны, удерживающие её в цельном виде) и начнёт разваливаться. Луну буквально будет разрывать на куски. Но мы к тому времени уже все будем мертвы и не сможем насладиться этим впечатляющим зрелищем.

Самые крупные куски Луны устремятся к Земле (по спиральной орбите, да), продолжая разваливаться, но уже от трения с атмосферой. Более мелкие куски зависнут на орбите, с веками образуя кольцо пыли, типа того, что вращаются вокруг Сатурна. И хотя все крупные осколки Луны упадут на Землю на сразу, а поочередно, речь всё равно идёт о массе в 7,35*10^22 кг (за вычетом массы осколков, которые останутся болтаться на орбите), бомбардировка которой приведёт к выбросу чудовищного количества энергии в виде тепла. Тепло, которое испарит океан, расплавит земную поверхность и то, что останется от лунных осколков, смешивая их друг с другом. Земля и Луна вместе превратятся в один шарик кипящего камня, который постепенно будет остывать, образуя новую планету.

Если повезёт, то на этой планете снова появится жизнь, опровергая утверждение, что жизнь на Земле возможна только благодаря Луне, и у этих жителей будет живописное небо с кольцом, как в фантастических фильмах и чуть более сильная гравитация.

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