Ученые раскрыли пять причин обжорства

Сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис объяснила, почему люди часто переедают. Колонка специалиста опубликована в журнале The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Моррис, склонность к обжорству определяют несколько факторов, первый из которых - размер порции. Этот тезис подтверждают результаты недавнего эксперимента, в ходе которого испытуемым предлагали опустошить тарелку супа. К некоторым мискам были подсоединены трубки, через которые бульон подливался незаметно для участников. По завершении эксперимента выяснилось, что, несмотря на то, что часть людей употребила на 73% больше супа, чем остальные, все чувствовали себя одинаково сытыми.

Не менее важным фактором является разнообразие блюд на столе. Диетолог подчеркивает, что чувство насыщения напрямую связано с моментом, когда организм начинает получать меньше удовольствия от вкуса пищи. Таким образом, согласно результатам исследований, если стол "ломится от блюд", человек съедает в четыре раза больше.

Также, по словам Моррис, на переедание влияют просмотр телевизора и чтение во время приема пищи, а также употребление алкоголя и поведение людей, собравшихся за столом. Когда человек отвлекается, он хуже осознает момент насыщения, в связи с чем ест больше, пояснила специалист. Схожее действие оказывает и алкоголь, из-за которого мозг позднее получает необходимые сигналы.

Кроме того, когда человек ест в компании, он бессознательно "примеряет" на себя пищевые привычки других людей, стремясь попробовать все, что нравится соседям по столу, что также способствует перееданию.

Для того, чтобы избежать влияния упомянутых факторов и не переедать, следует фокусироваться исключительно на еде во время приема пищи, подчеркивает Моррис. Также она советует фотографировать блюда, чтобы напоминать себе о количестве употребленной пищи в течение дня.