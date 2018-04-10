3 загадки, которые унесла с собой в могилу Хюррем Султан - ФОТО

Кто такая Роксолана? 15-летняя девушка, которую делали героиней песен, стихов и романов. Ею восхищались, удивляясь тому, как внезапно она взошла к вершине власти, покорив сердце самого могущественного султана в истории Османской империи.

Но сколько секретов окружает Роксолану? Оказывается, историки до сих пор не могут дать точные и однозначные ответы даже на самые простые вопросы, теряясь в бесчисленных догадках.

И сегодня мы рассмотрим те вопросы, которые чаще всего волнуют исследователей жизненного пути Хюррем Хасеки-султан.

Как же ее звали?

Сам султан Сулейман называл свою любимицу Хюррем, что в переводе означает "смеющаяся". Этот факт никто не оспаривает, но вот по поводу настоящего имени Роксоланы историки к согласию не пришли.

Есть версия, что Роксолана - это похищенная дочь священника из городка Рогатин Ивано-Франковской области, что в Украине. И зовут ее Анастасия Лисовская. Но документального подтверждения этой версии нет.

Другая версия говорит о том, что Роксолана была внебрачным ребенком из рода польских королей. В защиту этой версии говорит тот факт, что татары относились к пленнице с большим почтением, не связывали ей руки и везли верхом на лошади, а не заставляли идти пешком. Вероятно, понимали ценность девушки.

Известно, что, попав в гарем, Роксолана уже владела несколькими иностранными языками. К тому же она увлекалась чтением исторических и философских трудов. Могла ли дочь простого православного священника похвастаться подобными знаниями в то время? Большой вопрос.

Умница и красавица?

Современники Роксоланы не особо лестно отзывались о ее внешности. По описаниям венецианского посла, женщина была низкорослой, худощавой и некрасивой. Вместе с тем, дипломат отмечал ее хорошие манеры и тонкий ум.

Но если Роксолана не отличалась особой красотой, то как она смогла покорить сердце султана, окруженного самыми красивыми женщинами? Современники отмечали, что Хюррем отличалась веселым нравом. В то время когда остальные наложницы заливались слезами, жалуясь на судьбу, Роксолана смеялась назло всем.

Необычная девушка привлекла внимание Сулеймана. А когда после проведенной у султана ночи в подарок девушка попросила не драгоценности, а разрешение посещать библиотеку, правитель удивился ее уму и стал проводить с Хюррем больше времени. Скоро он перестал посещать гарем, отдав свое сердце единственной женщине.

Со временем Роксолана стала активно участвовать в политической жизни страны: принимала заграничных послов, реализовывала грамотные финансовые реформы...

К власти по трупам?

До Роксоланы у султана Сулеймана уже была официальная жена Гюльбахар, родившая ему наследника Мустафу. По тогдашним обычаям престолонаследником становился старший сын, а остальных казнили, дабы избежать распрей и бунтов.

Хюррем, родившая правителю 4 сыновей и дочь, хотела отвести беду от своих детей во что бы то ни стало. Поэтому она делала всё, чтобы очернить Мустафу в глазах султана Сулеймана. В итоге наследника обвинили в заговоре против отца и казнили. Была ли в этом деле замешана Роксолана, доказать никому не удалось.

Вот такие загадки ушли вместе с Роксоланой. Но турецкий народ навсегда запомнил свою великую султаншу, жену мудрого султана Сулеймана, которая за годы правления сделала много хороших дел для страны. Она закрыла рынок невольников на главной площади, создала больницы и школы доступными для бедняков, открыла множество благотворительных заведений.

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