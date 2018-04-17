Не дай себя обмануть! Вот в чём отличие духов от туалетной воды и одеколона - ФОТО
Коко Шанель однажды сказала: "Духи - это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла..." Именно поэтому выбор парфюма у представительниц прекрасного пола напоминает своеобразный ритуал.
Каждый вид парфюмерии имеет в составе ароматический концентрат, воду и спирт. А отличаются духи, одеколон, парфюмированная и туалетная вода как раз по соотношению этих трех компонентов.
Духи
Духи - самый стойкий вид парфюмерии, который держится на коже около 6 часов, а всё благодаря высокому содержанию эфирных масел. Главное отличие духов в том, что они имеют шлейф. Аромат данного вида парфюмерии раскрывается постепенно, меняясь через некоторое время.
Духи не рекомендуют использовать в жаркую погоду, так как их насыщенный аромат станет еще более резким. Учитывая это, а также высокую стоимость духов, сделай их идеальным вариантом для какого-нибудь вечернего выхода.
Парфюмированная вода
Концентрация ароматических веществ в них немного меньше, поэтому данный вид парфюмерии можно спокойно использовать на протяжении дня. Аромат держится около 4 часов, и шлейф у парфюмированной воды гораздо слабее, нежели у духов.
Туалетная вода
В туалетной воде ощущаются верхние и средние ноты, а вот шлейф остается неуловимым. Концентрация эфирных масел еще меньше, чем у духов и парфюмированной воды. Туалетную воду можно использовать несколько раз в день и в самую жаркую погоду. Поэтому этот вид парфюмерии самый распространенный и доступный.
Одеколон
По свойствам одеколон очень похож на туалетную воду. В нём минимальное содержание ароматических веществ и держится он на коже всего около двух часов. Этот легкий вид парфюмерии особенно полюбился мужчинам.
Освежающая вода
Концентрация эфирных масел здесь составляет около 1-3 %. Свежий аромат держится всего час, поэтому освежающую воду можно использовать целый день, а особенно для занятий спортом.
А теперь мы расскажем, без какой парфюмерии не представляют свою жизнь наши и зарубежные знаменитости.
Тина Канделаки - "Bullion" от Byredo
Алла Пугачева - "Shiseido Feminite Du Bois" от Shiseido
Кристина Орбакайте - "Jo Malone" от Jo Malone London
Анджелина Джоли - "Black" от Bvlgari
Мадонна - "Folavril" от Annick Goutal
Камерон Диас - "Happy" от Clinique
Кира Найтли - "J'Adore" от Dior
Эмма Уотсон - "Be Delicious" от DKNY
Анфиса Чехова - "Hedonist Rose" от Viktoria Minya
Екатерина Климова - "L'Imperatrice 3" от Dolce & Gabbana
Кейт Миддлтон - "Orange Blossom" от Jo Malone London
Универсального совета для выбора парфюмерии нет. В идеале хорошо иметь несколько пузырьков на туалетном столике.
А у тебя есть любимые духи или туалетная вода? Рассказывай нам в комментариях!
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