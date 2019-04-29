10 супер полезных альтернативных способов использования мыла в быту

Мыло - это не только важнейший предмет личной гигиены, но еще и невероятно практичная вещь, которая поможет решить неимоверное количество бытовых проблем. Само собой для этого следует знать и помнить, как и где можно применить кусочек данной субстанции. Начнем с основ и выясним, для чего же натирать молнию замка мылом.

1. Мыло в молнию

Если замочная молния на одежде постоянно заедает, то следует хорошенько смазать ее мылом. Это не решит проблему в долгосрочном порядке, однако, по крайне мере, позволит забыть о плохо работающем бегунке на некоторое время.

2. Мыло против стекла

Когда разбиваешь стекло, всегда есть риск, что на полу останутся небольшие, практические незаметные для глаза, но все еще очень опасные фрагменты. Они с лёгкостью могут стать причиной травмы. Собрать мелкие осколки, можно просто проведя по полу куском влажного мыла.

3. Мыло против насекомых





Спрей для отпугивания насекомых можно сделать своими руками. Все, что для этого понадобится - это баллончик-распылитель и мыльная вода. Просто обрызгайте открытые участки тела, и о насекомых можно будет забыть на несколько часов.

4. Мыло против копоти

Если собираетесь использовать сковородку на открытом огне, обязательно смажьте ее дно кусочком сухого мыла. Такое простое действие позволит защитить посуду для готовки от накопления копоти и гари. Позаботьтесь об облегчении мытья посуды сразу!

5. Мыло против зуда

Если насекомые (например, комары) все-таки покусали и кожа начала раздражающе зудеть, проблему можно попробовать решить при помощи небольшого кусочка мыла. Просто намочите его и смажьте пораженные участки тела. Это позволит облегчить свое незавидное состояние.

6. Мыло в чемодан

Когда отправляешься в путешествие или поездку, есть смысл положить кусочек сухого мыла в чемодан с багажом. Дело в том, ч то обычное мыло в замкнутом пространстве будет работать в качестве отличного освежителя.

7. Мыло в ногти

Дачный сезон начался, а это значит, что многие сограждане будут капаться руками в земле. Для того, чтобы не тратить много времени на вылупливание грязи из-под ногтей, перед началом работы в огороде стоит намазать пальцы, ногти, а также пространство под ногтями мылом.

8. Гвоздь в мыле

Опытные мастера рекомендуют при работе с деревом смазывать гвозди (особенно большие) мылом. Это необходимо сделать для того, чтобы дерево во время забивания гвоздя не раскололось и не потрескалось.

9. Мыло на газовой трубе







Если есть подозрение, что газовая труба в каком-то месте дает утечку, следует оперативном смазать ее мылом. Если начнут появляться пузыри, то утечка действительно имеет местно быть. Впрочем, лучше сразу вызывать специалиста.

10. Мыло в обувь

Нужно размягчить жесткую кожаную обувь? Сделать это можно при помощи небольшого кусочка мыла. Просто протрите внутреннюю область основательно размягчённым средством для мытья рук и спустя некоторое время туфли будут как новые.

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