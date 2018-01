Двойник в музее. Новое приложение захватывает умы миллионов пользователей! - ФОТО

В 2018 году Google добавила интересную функцию к приложению Arts & Culture под названием Is your portrait in a museum? ("А твой портрет есть в музее?").

Теперь пользователи могут сравнить свое фото с огромным количеством произведений искусств. А их насчитывается более 70 тысяч. Это работы художников и скульпторов. Таким образом каждый может найти себе двойника в музее.

Для работы приложение использует технологию распознавания лица от Google. Она давно опробована в различных гаджетах компании.

За пару дней приложение стало невероятно популярным в США: новая функция помогла ему выйти на первое место среди бесплатных программ по количеству скачиваний.

Пользователи взялись искать двойников, и, конечно же, стали делиться результатами в социальных сетях. Что из этого получилось? Много интересных совпадений.

Люди делятся и удачными совпадениями, и довольно противоречивыми.

В некоторых случаях сходство заметно, как говорится, невооруженным взглядом. А другие результаты вызывают недоумение.

Если много совпадений, то в программе можно посмотреть их все, отсортировав по уровню сходства между своим изображением и произведениями искусства.

Пользователи поделились, что приложение выдает другой результат при разных ракурсах лица, что позволяет поэкспериментировать с позами и образами.

Возможности Arts & Culture опробовали даже звезды спорта. Футболисты мюнхенской Баварии поэкспериментировали с программой и выложили результаты на официальном Твиттере клуба, порадовав многомиллионную армию фанатов.

Для экспериментаторов открылся большой простор для деятельности.

Многие даже фотографировали домашних питомцев. И находили удивительные совпадения.

Но были и казусы. К примеру фото актрисы Алисы Милано по алгоритмам Google оказалось похожим на портрет мужчины.

Если тебе интересно как выглядели бы герои с картин в наши дни, то читай нашу прежнюю статью.

Приложение всё больше набирает популярность, но пока что для пользователей интернета на просторах СНГ новая функция недоступна. По крайней мере, для обладателей местных IP-адресов. А будет ли она официально доступно у нас в скором времени - неизвестно.

