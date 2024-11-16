Невеста-веган расплакалась на свадьбе после того, как ее друзья заказали пиццу - ФОТО

Невеста рассказала, как она осталась в слезах после того, как гости заказали пиццу на ее свадьбе, потому что она подавала только веганскую еду, не сказав об этом никому из присутствующих.

Неназванная 28-летняя женщина призналась на Reddit, что не ела молочные и мясные продукты в течение трех лет, и решила устроить полностью веганское мероприятие.

Она призналась, что "сознательно" не говорила гостям, что блюда были веганскими, чтобы не было "предубеждений".

Однако план девушки провалился, когда ее кузен заказал 20 пицц и сказал гостям, что "прибыла настоящая еда".

Инцидент довел ее до слез, побудив просить людей в сети дать ей совет, поскольку она сомневалась, была ли она неправа.

"Мы потратили месяцы, работая с потрясающим шеф-поваром, чтобы создать изысканное веганское меню из пяти блюд. Представьте себе грибной веллингтон, трюфельное ризотто, печеные овощные тарты и т. д. Мы потратили почти 15 000 долларов только на еду", - рассказала невеста.

"Мы намеренно не упоминали в приглашениях, что еда была веганской, потому что мы хотели, чтобы люди наслаждались ею без предубеждений. Каждое блюдо было задумано как вкусное и сытное, независимо от диетических предпочтений", - сказала 28-летняя девушка.

По ее словам, гости даже не попробовали тщательно спланированное меню.