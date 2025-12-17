Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось?

Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" она отметила, что есть техника "три П - принять, представить, первый шаг", которая превращает новогоднее "хочу" в план.

Она пояснила, что техника основана на принципах психологии целеполагания. Эксперт рекомендовала сначала принять итоги уходящего года, мысленно прожив его без оценок и признав все произошедшие события, чтобы освободить внутреннее пространство для нового. Затем она советовала детально представить исполнение желания - не в общих формулировках, а через конкретные образы, ощущения и эмоции, поскольку мозг лучше реагирует на четкие и чувственные картины.

Далее специалист подчеркнула важность определения первого небольшого и конкретного шага, который можно сделать уже в первые дни января, причем он должен быть настолько простым, чтобы от него невозможно было отказаться.

По ее словам, такой подход помогает не просто "отправить мечту во Вселенную", а сформировать эмоционально насыщенный образ, который становится мотивацией и запускает процесс реального достижения целей.