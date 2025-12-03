Психолог назвала способ пережить предновогоднюю суету

Семейный психолог Дарья Сальникова рассказала, как пережить предновогоднюю суету и встретить праздник счастливым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" она посоветовала начать готовиться к праздникам заранее и пересмотреть свое отношение к "обязательным" делам.

Она отметила, что спокойный декабрь начинается с разумного планирования: не стоит откладывать всё на последние десять дней, и уже сейчас можно заняться тем, что экономит время и нервы, - например, заказать подарки без суеты и очередей. По ее словам, такая подготовка помогает выбрать подходящие вещи, уложиться в бюджет и постепенно настроиться на праздники.

Эксперт подчеркнула, что не у всех дел есть жесткий срок "до 31 декабря". Некоторые задачи действительно требуют завершения, но многие - лишь наши внутренние установки, и их спокойно можно перенести на январь. Она предложила спросить себя, что действительно важно завершить до Нового года, а что подождет.

Сальникова добавила, что люди часто сами создают себе искусственную гонку, хотя 31 декабря - всего лишь дата. Стремление закрыть все личные дела до боя курантов только усиливает давление. По ее словам, позволив себе входить в новый год постепенно, можно избежать стресса и выполнить часть планов уже в январе - спокойно и осознанно.