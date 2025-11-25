Дизайнер назвал тренды в интерьере в 2026 году

Использование природных материалов в интерьере - тренд 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал арт-дизайнер бренда "Кухонный Двор" Александр Моисеев.

"Мы проводим в помещениях около 90% времени, поэтому стремление наполнить интерьер природными материалами и живой зеленью - способ восстановить внутренний баланс. Органические формы мебели помогают расслабиться и снять стресс. Дерево, камень, пробка, бамбук и текстиль из органических волокон становятся инструментами психологического комфорта. Крупные растения играют роль архитектурных акцентов, а вертикальные сады и аквариумы превращаются в полноценные части планировки", - заявил эксперт.

Дизайнер отметил, что еще одним трендом станет адаптивность и гибкость пространства.

"Модульные кухни, трансформируемые столы, мобильные системы хранения позволяют менять сценарии жизни, не теряя гармонии", - сказал Моисеев.

По его словам, популярность также набирает использование технологий, которых не видно.

"Зарядные станции встраиваются в столешницы, телевизоры выглядят как картины, а климат и освещение автоматически подстраиваются под биоритмы. Визуальная чистота пространства сегодня важнее демонстрации гаджетов. Дом должен быть комфортным, но не перегруженным техникой", - объяснил дизайнер.

Эксперт рассказал, что после многолетнего тренда на бежевую палитру в интерьере в моду возвращается цвет. Он отметил, что в 2026 году будут актуальны насыщенные оттенки, контрасты, неоновые акценты и сложные градиенты.