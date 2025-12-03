Игроков в «тайного Санту» предупредили о риске оказаться у психиатра

Врач Гильерме Тревизан заявил, что каждый год в декабре существенно увеличивается количество обращений к психиатру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в беседе с изданием Metropoles вместе с психологом Сандрой Шевински он объяснил, почему так происходит.

По словам Тревизана, обратившиеся к психиатру люди чаще всего рассказывают, что они начали плохо спать и что у них появились раздражительность и тревога. Причиной тому, по его мнению, являются сезонные привычки, такие как переедание и употребление алкоголя.

Шевински тем временем предупредила, что риск оказаться у психиатра также увеличивается из-за повышенного социального давления в декабре. Корпоративные вечеринки, игра в "тайного Санту", семейные торжества и чувство, что обязательно необходимо присутствовать на всех мероприятиях, негативно сказываются на ментальном здоровье, отметила она.

"Отдавайте предпочтение событиям, приносящим благополучие, и общению с теми людьми, которые заряжают вас эмоционально, а не с теми, кто высасывает вашу энергию сплетнями, конкуренцией и некомфортной обстановкой", - заключила специалистка.