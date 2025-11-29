Мачеха жестоко отомстила задиравшим ее падчерицу одноклассникам

Пользовательница Reddit с ником No_Example_4383 похвасталась местью, придуманной для защиты ее падчерицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам 44-летней женщины, ту постоянно задирали в школе одноклассники.

"Они постоянно отбирали у нее вещи: бутылки с водой, плюшевые брелоки, школьные принадлежности, резинки для волос - все, что только можно было отнять, чтобы вызвать реакцию. Джейн приходила домой в слезах от злости", - написала автор.

Профилактические беседы, как и жалоба руководству школы, не возымели никакого эффекта. Более того, вскоре автор и Джейн пошли за покупками, и девочка использовала подарочные карты, чтобы купить лосьон, спрей для тела, дезинфицирующее средство для рук и симпатичный чехол для рюкзака. Однако на следующий день, когда она пришла на учебу, одноклассники отобрали у нее дезинфектор и пустили его по классу, из-за чего средство закончилось. Джейн снова пришла домой в слезах.

"Я отобрала у нее пустую бутылочку, поехала в магазин и купила прозрачный клей, который и залила внутрь. Я предупредила падчерицу, чтобы она никому его не предлагала, но если кто-то возьмет его без спроса, то это будет на его совести. И добавила, что, скорее всего, после этого испачканные клеем руки вытрут об нее, но волноваться не стоит - он легко отмывается", - рассказала о своей мести автор.

В итоге так и произошло: одна из одноклассниц схватила "дезинфекто"р и вылила его себе на руки. Поняв, что этой клей, она действительно вытерла руки о Джейн. Но та в ответ лишь уверенно заявила, что не хочет, чтобы ее вещи кто-либо трогал, пригрозив аналогичными последствиями. Эта тирада внезапно произвела впечатление на одноклассников девочки - в последующие годы у нее не возникало похожих проблем, и она даже смогла подружиться с некоторыми недавними обидчиками.