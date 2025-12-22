Названы главные причины, почему могут мерзнуть ноги
Среди причин, почему ноги могут постоянно мерзнуть, можно выделить охлаждение организма, атеросклероз сосудов, расстройства метаболизма и анемию, рассказала "Газете.Ru" профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина, передает Day.Az.
"Первая причина - охлаждение организма. При охлаждении организма возможно локальное (местное) нарушение кровоснабжения на фоне небольшого спазма сосудов и снижение иммунной защиты. Особенно это выражено при предшествующих длительных эмоциональных стрессах, недостаточном питании, нарушении сна, наличии сопутствующих хронических заболеваний", - объяснила врач.
Вторая причина - атеросклероз сосудов. Нарушение кровообращения в результате атеросклероза сосудов нижних конечностей способствует уменьшению просвета артерий и замедлению кровотока к конечностям.
"В группе риска находятся люди старшего возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с нарушением липидного обмена и пациенты с сахарным диабетом. Сахарный диабет - очень коварное заболевание и при отсутствии должного контроля за уровнем глюкозы крови повреждаются, в первую очередь мелкие сосуды (капиллярная сеть), что ухудшает кровоснабжение периферических тканей. Наконец, последняя причина - расстройство метаболизма и анемия. При некоторых заболеваниях эндокринной системы возможно нарушение баланса метаболических процессов, что приводит к нарушению теплообмена, доставки энергии к клеткам организма, что может выражаться в высокой чувствительности к холоду, особенно в виде похолодания конечностей. Снижение уровня гемоглобина и гипоксия тканей тоже может способствовать ощущению холода", - заключила доктор.