Назван неожиданный фактор, снижающий эффективность тренировок

Длительное воздействие токсичного воздуха способно заметно ослаблять полезный эффект регулярных физических нагрузок. К такому выводу пришла международная группа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале BMC Medicine.

Регулярная физическая активность снижает риск смерти от любых причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Однако в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха защитный эффект заметно уменьшается. Ученые изучили воздействие взвешенных частиц PM2.5 - микроскопических частиц диаметром меньше 2,5 микрометра, способных проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток.

Оказалось, что влияние спорта существенно ослабевает там, где среднегодовой уровень PM2.5 превышает 25 мкг/м³. По оценкам ученых, почти половина населения Земли живет в регионах, где эта отметка стабильно превышена. Тем не менее физическая активность оставалась полезной даже в условиях грязного воздуха.

В рамках анализа ученые объединили данные семи крупных исследований, включая три неопубликованных ранее. Часть информации была пересчитана с нуля на индивидуальном уровне. В целом участники, которые занимались умеренными или интенсивными тренировками не менее 150 минут в неделю, имели примерно на 30% меньший риск смерти по сравнению с менее активными людьми. Однако если такие участники жили в районах с уровнем PM2.5 выше 25 мкг/м³, снижение риска сокращалось примерно до 12-15%.

"Наши результаты подчеркивают, что занятия спортом важны в любом случае, однако улучшение качества воздуха позволяет значительно усилить пользу", - заявил руководитель работы По-Вен Ку из Национального университета Чжунсина.