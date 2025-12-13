Иммунолог рассказал о лучшем времени для вакцинации от гриппа

Формирование иммунного ответа после прививки требует времени - от двух до четырех недель. Если сделать прививку уже в период роста числа заболевших, человек, хотя и получит защиту, останется в группе риска и может не успеть подготовить организм к встрече с возбудителями.

Как передает Day.Az, об этом рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, зав. по иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ, к.м.н. Георгий Викулов в пресс-центре МИЦ "Известия" в ходе пресс-конференции на тему: "Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты".

"Дело в том, что традиционно плановая иммунопрофилактика проводится до подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунный ответ, на который требуется время от двух до четырех недель. Соответственно, если в подъем заболеваемости человек получит вакцинацию, да, у него сформируется иммунный ответ, но он будет находиться в группе риска и может не успеть подготовить организм к встрече с возбудителями", - объяснил он.

Особенно важно своевременное проведение иммунопрофилактики для тех, чья профессиональная деятельность связана с большим количеством контактов. В первую очередь это относится к работникам социальной сферы - медицинскому персоналу, преподавателям университетов, школ и училищ, сотрудникам предприятий торговли и сферы обслуживания. Высокий процент охвата вакцинацией также традиционно отмечается среди военнослужащих, спортсменов высших квалификационных категорий и государственных служащих.

Эксперт подчеркнул, что вопрос вакцинации во многом связан с уровнем образования и информированности. Значительное число людей по-прежнему отказывается от прививок против гриппа. В этой ситуации, по мнению Викулова, важнейшей задачей медицинского сообщества является грамотная и убедительная разъяснительная работа. Необходимо находить правильные формулировки и тезисы, которые будут мотивировать граждан своевременно проходить иммунопрофилактику для защиты собственного здоровья.