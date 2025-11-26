Раскрыт неожиданный фактор долголетия

Онколог Сильвио Гараттини заявил, что для продления жизни необходимо меньше есть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом неожиданном факторе долголетия он рассказал в беседе с изданием 20minutos.

"Как говорили наши старейшины, вставать из-за стола нужно с легким чувством голода. Исследования показали, что сокращение потребления пищи на 30 процентов может привести к увеличению продолжительности жизни на 20 процентов", - пояснил Гараттини.

При этом он призвал отказаться от голодания. "Некоторые исследования не выявили разницы между теми, кто ел свободно, и теми, кто делал перерывы в 10-12 часов", - отметил медик. Раскрыл специалист и другие факторы долголетия: ходьба в быстром темпе не менее пяти километров в день и сбалансированный рацион. Он утверждает, что даже в 80 лет не поздно начать придерживаться здорового образа жизни.