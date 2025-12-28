Врач рассказала о влиянии новогодних огней на сон

Новогодние праздники создают атмосферу радости и волшебства, однако праздничная иллюминация и салюты могут негативно сказаться на качестве сна. Яркие огни, мерцающие гирлянды и громкие звуки становятся серьезной сенсорной нагрузкой для нервной системы, нарушая естественные биологические ритмы.

Как передает Day.Az, о том, почему это происходит и как защитить ночной отдых в праздничный период, рассказала "Известиям" врач‑психиатр и онколог системы сервисов для пожилых ​​людей "ОПЕКА", к.м.н. Людмила Морозова.

В основе здорового сна лежит выработка мелатонина - гормона, регулирующего циркадные ритмы. Его синтез активнее всего происходит в темное время суток, однако легко нарушается под воздействием света, особенно в вечерние и ночные часы. Ключевую роль при этом играет спектр излучения.

"Коротковолновый синий свет подавляет выработку мелатонина и смещает циркадные ритмы человека. Это происходит из-за чувствительности к синему свету ганглиозных клеток сетчатки, которые передают сигнал в центр регуляции биологических часов. Воздействие такого света вечером или ночью нарушает цикл сна‑бодрствования, затрудняет засыпание и делает сон менее глубоким. А хроническое нарушение циркадных ритмов повышает риск развития ожирения, диабета, сердечно‑сосудистых заболеваний, депрессии и некоторых видов рака", - пояснила специалист.

Кроме того, дополнительную нагрузку на организм создают резкие звуки салютов и петард, которые запускают стрессовую реакцию и мешают процессу засыпания. Опасность представляют и яркие гирлянды с эффектом мигания, а также постоянное уличное освещение во дворах и рядом с оживленными трассами. По словам экспертов, осветительные приборы низкого качества могут превышать допустимые нормы яркости и усиливать негативное влияние на здоровье.

В группе повышенного риска находятся пожилые люди, у которых с возрастом происходит естественный сдвиг циркадных ритмов, а также люди с заболеваниями нервной системы, остро реагирующие на световые и звуковые раздражители. Также дополнительные помехи во сне особенно тяжело переносят специалисты, чья работа требует высокой концентрации внимания.

"В работе с пожилыми людьми мы внимательно относимся к качеству сна, ведь от него напрямую зависит их здоровье и самочувствие. Поэтому рекомендую заранее убирать гаджеты, приглушать свет и создавать в доме комфортную атмосферу. Это простой, но очень эффективный способ поддержать естественные ритмы организма и обеспечить полноценный ночной отдых", - сообщил основатель системы сервисов для пожилых людей "ОПЕКА" Алексей Маврин.

Для защиты сна в праздничный период специалисты рекомендуют комплекс мер. Врачи посоветовали использовать беруши для снижения воздействия громких звуков, плотные шторы или маски для сна - для защиты от света, а также отключать праздничную подсветку минимум за два-три часа до отхода ко сну. При выборе гирлянд и ламп следует отдавать предпочтение сертифицированной продукции и избегать слишком ярких и мигающих источников света.

По словам экспертов, искусственное освещение в ночные часы может приводить не только к поверхностному и прерывистому сну, но и к сокращению фазы глубокого сна, частым пробуждениям и хроническому недосыпу. В долгосрочной перспективе это отражается на когнитивных функциях, уровне тревожности и общем самочувствии. Соблюдение гигиены сна и внимательное отношение к условиям ночного отдыха помогают сохранить здоровье нервной системы и полноценно провести праздничные дни.