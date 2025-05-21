Как исправить прикус без брекетов?

Современные ортодонтические технологии позволяют исправить прикус, не прибегая к установке брекетов.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

По словам специалиста, сегодня пациенты всё чаще ищут альтернативу брекет-системам не только по эстетическим причинам, но и из-за дискомфорта, проблем с гигиеной и ограничений в питании.

"Выбор метода коррекции прикуса должен основываться не только на желаниях пациента, но и на клинической картине. Возраст, степень и тип нарушения, состояние зубов и десен играют ключевую роль", - объяснила Радько.

Наиболее популярной и современной альтернативой брекетам сегодня являются элайнеры - съемные капы, изготовленные индивидуально для каждого пациента с помощью цифрового моделирования. Они плотно прилегают к зубам, оказывают давление в нужных точках и постепенно перемещают зубы в правильное положение.

"Элайнеры практически незаметны при ношении, не вызывают травм слизистой и легко снимаются во время еды или чистки зубов, что делает уход гораздо проще", - отметила ортодонт.

Кроме того, для детей и подростков активно применяются съемные пластинки и трейнеры. Эти устройства воздействуют на растущую челюсть и позволяют корректировать прикус в период активного формирования зубочелюстной системы. Однако, как подчеркивает Радько, эффективность этих методов у взрослых ограничена.

"Важно понимать, что неправильный прикус - это не только косметическая проблема. Он может приводить к нарушению дикции, затрудненному пережевыванию пищи, боли в челюсти. Именно поэтому так важно не откладывать визит к ортодонту и выбрать оптимальную тактику лечения", - пояснила специалист.

Элайнеры также подходят пациентам с повышенной чувствительностью эмали или заболеваниями пародонта, поскольку обеспечивают щадящее и деликатное воздействие. В отличие от брекетов элайнеры не повреждают поверхность зубов и позволяют контролировать давление на каждый отдельный элемент.

По словам врача, в некоторых случаях (при выраженной скученности зубов, аномалиях прикуса или патологиях височно-нижнечелюстного сустава) наиболее эффективными остаются брекеты. Однако даже в таких ситуациях возможен комбинированный подход, когда часть лечения проходит на брекетах, а завершающий этап - с помощью кап.

Радько также подчеркнула, что конечный результат лечения во многом зависит от самого пациента.

"Даже самые передовые технологии не дадут ожидаемого эффекта без соблюдения режима ношения и регулярных визитов к ортодонту. Успешное лечение - это всегда совместная работа врача и пациента, где дисциплина играет ключевую роль", - резюмировала она.