Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

Неправильно подобранный офисный стул может стать причиной различных проблем со здоровьем.

Как передает Day.Az, опасности привычного предмета мебели раскрыла врач, тренер ЛФК, реабилитолог и основатель школы функционального фитнеса Леля Савосина в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам эксперта, положение "сидя" неестественно для человека, суставы которого рассчитаны на движение. Длительное сиденье на стуле приводит не только к грыжам, протрузиям и варикозу, но также к нарушению зрения из-за перенапряжения и сдавливания шейного отдела, выпадению волос при ухудшении кровоснабжения кожи головы и проблемам с щитовидной железой в результате застоя в шее.

Кроме того, у человека могут ослабнуть мышцы тазового дна, нарушиться работа дыхательной и пищеварительной систем. Существует риск застоя в малом тазу, который приводит к миомам, простатиту и другим заболеваниям. Также может увеличиться уровень усталости и снизиться концентрация.

Савосина рекомендовала учитывать индивидуальные параметры тела при подборе офисного стула. Хороший стул должен регулироваться по высоте, поддерживать поясницу, обеспечивать прямой угол в тазобедренных и коленных суставах, не давить на подколенную область, а также быть умеренно жестким. Во время использования руки должны опираться на подлокотники, запястья - на стол. При этом локти не должны быть согнуты более чем на 90 градусов, а под пятки стоит поместить подставку.

Врач подчеркнула, что правильно подобранный стул не отменяется необходимости переодически двигаться. Она посоветовала делать перерыв на разминку каждые один-два часа.