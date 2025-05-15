Превысившая скорость утка оказалась рецидивисткой

Полиция коммуны Кёниц, Швейцария, обнаружила на снимке с камеры безопасного движения утку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.

Разбирая снимки от 13 апреля полицейские очень удивились, обнаружив среди нарушителей скоростного режима птицу. Утка летела со скоростью 52 километра в час в зоне, где разрешено движение со скоростью 30 километров в час.

Более того, крайне высока вероятность, что превысившая скорость утка является рецидивисткой. Семь лет назад на том же месте и в тот же день камера зафиксировала очень похожую утку, летевшую с той же скоростью.

Местные власти настолько удивились совпадению, что сочли его запоздавшей первоапрельской шуткой или фейком. Однако полиция заверила, что подделать фото с камер в их системе невозможно.