Популярный кинолог назвал три лучше породы собак для новичков
Популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам. Как передает Day.Az, мнение специалиста публикует Nine Honey. На первое место в списке Спиви поставил грейхаундов. Кинолог отметил, что это одна из самых простых в дрессировке пород собак в мире.
Популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам.
Как передает Day.Az, мнение специалиста публикует Nine Honey.
На первое место в списке Спиви поставил грейхаундов. Кинолог отметил, что это одна из самых простых в дрессировке пород собак в мире. Кроме того, они не требуют особого ухода. При этом Спиви напомнил, что грейхаундам нужно побольше свежего воздуха и физических нагрузок.
Второй удачной породой для новичков кинолог назвал мопсов. "Хотя у мопсов бывают проблемы со здоровьем, это одни из самых дружелюбных собак на планете", - сказал он.
Хорошим выбором для начинающих собаководов он счел и золотистых ретриверов. "Совершенное воплощение нежности, ума и дружелюбия по отношению практически ко всем. При этом они достаточно активны, чтобы составить вам компанию во время любой прогулки", - объяснил специалист.