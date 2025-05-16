Популярный кинолог назвал три лучше породы собак для новичков

Популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам.

Как передает Day.Az, мнение специалиста публикует Nine Honey.

На первое место в списке Спиви поставил грейхаундов. Кинолог отметил, что это одна из самых простых в дрессировке пород собак в мире. Кроме того, они не требуют особого ухода. При этом Спиви напомнил, что грейхаундам нужно побольше свежего воздуха и физических нагрузок.

Второй удачной породой для новичков кинолог назвал мопсов. "Хотя у мопсов бывают проблемы со здоровьем, это одни из самых дружелюбных собак на планете", - сказал он.

Хорошим выбором для начинающих собаководов он счел и золотистых ретриверов. "Совершенное воплощение нежности, ума и дружелюбия по отношению практически ко всем. При этом они достаточно активны, чтобы составить вам компанию во время любой прогулки", - объяснил специалист.