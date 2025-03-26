Плач оказался полезным

Плач - это психофизиологическая реакция человека, характеризующаяся повышенным выделением из глаз определенной секреции - слез. С возрастом люди склонны меньше позволять себе таким образом выражать эмоции, хотя это может быть полезно.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Она сообщила, что слезы бывают трех основных типов. Базальная слеза присутствует всегда - она увлажняет глаза, защищает их от пересыхания и воздействия патогенных микроорганизмов. Рефлекторные слезы текут в ответ на физическое раздражение, например когда в глаз попадает пыль. А эмоциональные слезы появляются в результате сильных эмоций: радости, печали, гнева. Эти слезы уникальны тем, что помогают организму справиться со стрессовой перегрузкой и снизить ощущение боли. Также различают патологическое слезоотделение при поражении большого каменистого нерва - ветви лицевого нерва, который связывает слезную железу с мозгом.

В составе слезной жидкости присутствуют различные соли, лизоцим (фермент с антибактериальным действием), липиды (вещества класса жиров) и множество других элементов. При этом эмоциональные слезы содержат больше белков, и в частности гормонов, поэтому их вкус может быть более специфическим, чем у рефлекторных слез, и даже горьким, отметила эксперт.

"Со слезами выводится избыток токсинов, гормонов и других химических веществ, которые накапливаются в организме во время стресса, а активный, громкий плач помогает проявить эмоции, выплеснуть их. В процессе плача снижается уровень адреналина - поэтому люди, привыкшие сдерживать слезы, становятся склонными к раздражению и гневу", - рассказала она.

Благодаря плачу также становится более глубоким дыхание, что снижает уровень кортизола - гормона стресса, добавила эксперт. Некоторым людям легче заплакать, а другим - сложнее. По словам врача, это зависит от крепости нервной системы.

Эксперт добавила, что в обществе до сих пор распространен ряд стереотипов о типично мужском и женском поведении, из-за которых мальчиков с детства воспитывают таким образом, что они учатся подавлять эмоциональные слезы. С возрастом они теряют способность снимать стресс плачем.

Женщинам же больше позволяется выражать свои чувства через слезы. Это социальное разрешение подкрепляется и чисто биологическими факторами: уровень пролактина - гормона, который помогает снизить уровень эмоционального напряжения и способствует образованию слез, - у женщин в среднем выше, чем у мужчин, объяснила она. Во время беременности он многократно возрастает.

"Но если слезотечение появляется на ровном эмоциональном фоне, ему сопутствует слабость мышц лица с той же стороны, или оно связано с жевательными движениями ("симптом крокодиловых слез"), нужно обратиться к неврологу для диагностики возможной патологии лицевого нерва", - заключила невролог.