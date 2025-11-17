Женщина потеряла способность открывать рот из-за артрита челюсти
Жительница Великобритании не может нормально питаться, так как ее рот открывается всего на 14 миллиметров. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Наоми Смит, 47-летняя мать четверых детей из Глостершира, начала испытывать боль в челюсти около 18 лет назад.
Страдая от бруксизма, она обратилась к стоматологу, и он прописал ей капу. Но это не избавило женщину от мигрени и головокружений, из-за которых ее рвало до 30 раз в день.
Лишь в этом году врачи наконец поставили Смит диагноз - дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и тяжелый артрит челюсти. Из-за постоянной боли во время жевания британка годами вынуждена питаться жидкой пищей.
Женщина сильно похудела, и однажды медсестра сказала ей, что она выглядит как пациентка с раком в терминальной стадии.
"Мое состояние ухудшается на глазах у системы, которая продолжает меня игнорировать. Я измучена и отчаянно нуждаюсь в шансе на жизнь без боли", - говорит Наоми.
Из-за болезни она ушла с работы и сейчас выживает на смеси трамадола, диазепама и зопиклона, которые ненадолго снимают боль и помогают ей бороться с бессонницей.