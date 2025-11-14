Молодежь высмеяла миллениалов за любимую позу для фото

Молодежь высмеяла миллениалов за их любимую позу для фото.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает New York Post (NYP).

Зумеры и представители поколения Альфа принялись публиковать видео, в которых иронично повторяют выражение лица, присущее 30-летним на снимках. По мнению молодежи, миллениалы часто едва заметно улыбаются, скромно поджимая губы, и немного наклоняют голову. Такая поза для селфи получила название "миллениальская улыбка".

"Миллениалы, срочный сбор. Теперь они смеются над "улыбкой миллениала". И я ведь действительно выкладывала такие фото. Зумеры добрались до меня", - высказалась блогерша Жасмин из Техаса, чей ролик стал вирусным и набрал более 500 тысяч просмотров.