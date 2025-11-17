Назван способный защитить легкие зимой фрукт
В холодное время года необходимо включать в рацион продукты, поддерживающие дыхательную систему. ак передает Day.Az со ссылкой на Мосленту, это важно для профилактики респираторных заболеваний, заявила в беседе с KP.RU врач-диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, среди фруктов стоит выделить обычные яблоки.
По ее словам, среди фруктов стоит выделить обычные яблоки. Они способны защитить дыхательные пути от воздействия табачного дыма и загрязненного воздуха. Кроме того, этот фрукт хорошо влияет на иммунитет и полезен в период простуды.
"Самые полезные фрукты - те, что созревают в родных широтах. И которые можно съесть прямо с ветки. Именно в них содержатся минеральные вещества и витамины в самых оптимальных для нас сочетаниях", - пояснила эксперт.
Она посоветовала выбирать яблоки местного урожая, которые не обрабатывались химикатами.
Употребление в пищу таких плодов принесёт максимальную пользу.