Один из самых потребляемых продуктов в мире становится опасным

Новое международное исследование показало: из-за глобального потепления в рисе растет уровень токсичного мышьяка. Это угрожает здоровью миллиардов людей, особенно в развивающихся странах Азии, где рис - основа питания.

Как передает Day.Az, рис кормит половину планеты. 95 проц его выращивается и потребляется в странах с наибольшей уязвимостью к климатическим изменениям. Но теперь, по словам ученых, любимое зерно становится потенциально смертельно опасным. Причина - повышение температуры и уровня углекислого газа, которое изменяет химию почвы и увеличивает всасывание мышьяка растениями.

Мышьяк - природный элемент, который способен накапливаться в затопленных почвах рисовых полей и легко проникать в зерна. Его неорганическая форма признана Всемирной организацией здравоохранения канцерогеном: она может вызвать рак легких, мочевого пузыря и кожи, а также болезни сердца, диабет и нарушения развития у детей.

Ученые из США и Китая изучили 28 сортов риса, выращивая их в четырех регионах Китая на протяжении 10 лет. Результаты шокируют: в 90 проц образцов уровень мышьяка вырос по мере увеличения температуры и концентрации CO₂ - ровно так, как прогнозируют климатологи на ближайшие десятилетия.

Причина - не только потепление. Рисовые поля часто затапливаются для уничтожения сорняков, что создает бескислородную среду, в которой активизируются анаэробные бактерии, высвобождающие мышьяк из почвы. Изменение климата усиливает этот процесс: бактерии становятся активнее в теплой и богатой углеродом среде.

Если ничего не менять, к 2050 году в одной только Азии прогнозируется до 19 миллионов новых случаев рака, вызванных потреблением зараженного риса. Особенно в Китае, Индии, Бангладеш и других странах с наивысшим потреблением. Переход на коричневый рис ситуацию не спасает - он содержит даже больше мышьяка, чем белый.

Все это происходит на фоне тревожной пассивности властей. В большинстве стран нормы по содержанию мышьяка в пище либо отсутствуют, либо крайне мягкие. США, например, лишь рекомендуют ограничить мышьяк в детском питании, но не устанавливают строгих рамок. В ЕС нормы есть, но при климатическом сценарии +2°C их будет превышать половина риса.

Ученые призывают к срочным мерам: селекция сортов с пониженным поглощением мышьяка, изменение методов орошения, просвещение потребителей, новые стандарты контроля и переработки. Только комплексный подход сможет защитить здоровье миллиардов и сохранить стабильность мирового продовольственного снабжения.

Ирония в том, что сам рис - один из крупных источников климатических проблем. Его выращивание создает до 9 проц антропогенных выбросов метана - в 4,5 раза больше, чем вся авиация. И при этом урожайность риса падает: засухи, наводнения и экстремальные температуры уже подрывают производство.

Чтобы разорвать этот порочный круг, стартапы по всему миру разрабатывают технологические решения. Индийско-американская MittiLabs и французская CarbonFarm используют ИИ и спутники для мониторинга выбросов и расчета углеродных кредитов. А сингапурская Rize помогает фермерам внедрять методы чередующегося полива - один из самых эффективных способов снизить выбросы метана.