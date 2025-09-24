Жена увидела мужа без бороды и захотела развестись

Игрок в гольф Пэт (фамилия неизвестна) с никнеймом @patgolfs впервые за восемь лет сбрил бороду и разочаровал жену.

Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте и набрало 5,1 миллиона просмотров.

Вначале мужчина продемонстрировал себя с растительностью на лице, а затем с гладкой кожей. "Надеюсь, это не ошибка!" - отметил он.

При этом когда автор ролика показал новую внешность маленькой дочери, та закричала и убежала. По его словам, девочка ранее не видела его без бороды. В свою очередь, супруга юзера, посмотрев на изменившегося мужа, заявила, что хочет разорвать с ним отношения. "Я с тобой развожусь. Это ужасно. Зачем ты это сделал? Боже, как же отвратительно", - прокомментировала внешность избранника женщина.