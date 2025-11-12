У мужчины, застрявшего в пещере, остановилось сердце после того, как он увидел ангелов

Путешественник из США отправился в пещеру и не пережил этот поход. Подробности инцидента приводит The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летний мужчина застрял в крошечной тесной пещере во время путешествия в штате Юта. Ситуация усугублялась тем, что он повис вверх ногами, достать его было достаточно сложно.

Когда на место прибыли спасатели, они нашли только один способ вызволить альпиниста - расширить тоннель с помощью отбойного молотка. Несмотря на то, что в процессе ему могли сломать много костей и причинить сильную боль, спасатели решились на это.

К моменту, когда специалисты начали работы, мужчина потерял сознание, поэтому не мог передвигаться по тоннелю самостоятельно.

"Он то приходил в сознание, то терял его, и начал говорить о том, что видит вокруг себя ангелов и демонов", - сообщается в публикации.

Всего вверх ногами он провисел 24 часа. Специалисты тем временем продолжали работать даже ночью. В какой-то момент врачи пришли, чтобы проверить состояние туриста, но заметили, что его сердце уже остановилось.

В момент, когда произошел инцидент, жена путешественника была беременна. Сына женщина назвала в честь мужа.