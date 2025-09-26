Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

70-летняя американская модель и звезда реалити-шоу Дженис Дикинсон подала в суд на британский телеканал ITV из-за травм, которые она получила во время участия в шоу о выживании "Я звезда: Южная Африка" (I'm a Celebrity: South Africa).

Как передает Day.Az, об этом пишет "Би-би-си".

Адвокат Дикинсон подтвердил, что звезда обратилась в суд Лондона, и отметил, что в будущем она раскроет подробности по делу. В ITV от комментариев отказались.

Уточняется, что съемки телешоу проходили в 2023 году в африканских джунглях. В одну из ночей Дикинсон пошла в туалет, споткнулась и упала. Телезвезду госпитализировали с травмами головы и лица, она не смогла участвовать в проекте. Впоследствии Дикинсон заявила, что полученные от падения раны зажили только через три месяца.