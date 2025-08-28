Раскрыт простой способ вернуть смысл жизни

Ученые Университета Турку (Финляндия) заявили, что контакты с дикой природой положительно влияют на ментальное здоровье людей.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в журнале People and Nature.

В многометодном исследовании ученые-географы изучили влияние природы на благополучие людей. Выяснилось, что выезды на природу, прогулки в лесу и контакты с животными оказывают благоприятное влияние на ментальное здоровье, помогают привнести в жизнь глубину и вернуть смысл. Взаимодействие с природой специалисты также назвали простым способом снизить стресс.

В исследовании приняли участие 158 финнов из двух категорий - в возрасте 15-24 и старше 60 лет. "Хотя между разными возрастными группами были некоторые различия в том, как они проводили время на природе и в каких местах, у них также было много общего опыта", - заметил соавтор исследования Йоха Ярекари. По словам ученого, всех опрошенных людей объединяло понимание того, что природа "не осуждает и не критикует".

Как правило, пожилые участники исследования отмечали важность укрепления межпоколенческих связей. Для молодых людей природа была важным местом уединения, где они могли выразить свои чувства. "Связь с природой важна для нас, людей, на уровне идентичности и часто лежит в основе нашей жизни", - заключил Ярекари.