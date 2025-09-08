Психолог Харитонова рассказала об эмоциональном выгорании

Эмоциональное выгорание принято связывать с переработками и многозадачностью. Однако существует и другая, менее очевидная, но не менее разрушительная причина - хроническая необходимость постоянно доказывать свою правоту.

Как передает Day.Az, это состояние может истощать психику не хуже, чем ночные смены, рассказала "Известиям" бизнес-психолог Виктория Харитонова.

"Мы привыкли связывать выгорание с дедлайнами и многозадачностью. Но существует и менее заметная причина - когда работа превращается в бесконечную арену: каждое предложение нужно подтверждать, каждое действие - оправдывать. На первый взгляд это всего лишь "споры", но именно они способны довести психику до истощения не хуже, чем ночные смены", - пояснила психолог.

Она уточнила, что каждый раз, когда человек вынужден снова и снова объяснять очевидное, его нервная система реагирует как на угрозу: учащается пульс, повышается уровень гормонов стресса, мышцы приходят в тонус. Если это происходит изо дня в день, ресурсы организма истощаются.

По словам Харитоновой, со временем это приводит к раздражительности, трудностям с концентрацией и ощущению бессмысленности усилий. Даже выходные перестают помогать, а любое совещание начинает восприниматься как потенциальная "битва".

Эксперт отметила, что причина чаще кроется не в человеке, а в окружении.

"В компаниях с культурой недоверия сотрудники тратят больше сил на внутренние споры, чем на реальные проекты. Схожая динамика бывает и дома. Когда мнение регулярно обесценивают, человеку приходится отстаивать не только факты, но и своё право на уважение", - добавила Виктория Харитонова.

Среди основных симптомов такого выгорания психолог выделила хроническую усталость, не проходящую после отдыха, потерю интереса к работе, вспышки раздражительности, головные боли, бессонницу, скачки давления, а также чувство, что любое взаимодействие превращается в спор.

"Если появляется мысль "проще промолчать, чем снова объяснять очевидное", это тревожный сигнал: ресурсы психики на исходе", - предупредила она.

В качестве мер профилактики психолог рекомендует не вступать в каждый спор, чтобы сохранить силы, четко выстраивать личные границы, опираться на факты и поддержку союзников-коллег, а в самых сложных случаях - рассмотреть возможность смены среды.

"Каждый день выходить на ринг ради того, чтобы доказать очевидное, - это верный путь к истощению. Сохранять силы - значит выбирать, куда действительно стоит направлять энергию", - подытожила Харитонова.