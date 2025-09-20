Ученые объяснили, почему зумеры увлеклись «бабушкиными» хобби

Современная молодежь, выросшая среди смартфонов и соцсетей, неожиданно открывает для себя старые занятия, которыми увлекались их бабушки и дедушки. Вместо шумных вечеринок - вязание, садоводство и выпечка хлеба. А вместе с этим - все больший интерес к загородной жизни и экотрендам. Ученые Пермского Политеха объяснили, почему зуммеры увлеклись "бабушкиными" хобби.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

"Зумеры постоянно находятся в цифровом потоке - бесконечные ленты, уведомления, видео. В отличие от виртуального контента, занятия с реальными предметами дают необходимую сенсорную разгрузку. Вязание, дерево или запах варенья позволяют мозгу отдохнуть", - пояснил Константин Антипьев, доцент кафедры "Социология и политология" ПНИПУ.

По словам ученых, это не просто ностальгия. Внимание к материальным вещам прошлого позволяет молодежи подчеркнуть свою индивидуальность и получить опыт, который трудно найти в мире быстрых лайков.

"Прослушивание винила, например, превращается в событие, а не фоновый шум", - добавил Антипьев.

Психологи отмечают, что такие хобби компенсируют потребность в видимом результате.

"Испеченный каравай или вышитая картина дают чувство завершенности и удовлетворения, которого часто не хватает в повседневности", - рассказала доцент ПНИПУ Ольга Юрьева.

Экологическая составляющая - еще один важный фактор.

"Зумеры отличаются заботой о природе. "Бабушкины" хобби становятся продолжением этой линии - это экологичный досуг, где используются натуральные материалы", - отметила доцент Юлия Лекторова.

Тренд уже влияет на рынок: растет спрос на дачи и загородные дома, популярны мастер-классы по керамике, выпечке и вязанию. А стиль "бабушкин шик" и "загородный уют" все чаще находят отражение в интерьере.

Правда, у феномена есть и обратная сторона. Эксперты предупреждают: чрезмерное погружение в хобби может стать формой ухода от реальности и затормозить профессиональное становление. Тем не менее большинство исследователей считают тренд позитивным.

"Созидательная деятельность снижает стресс и формирует более устойчивое общество. Люди всегда будут искать хобби, потому что они дают эмоции - от умиротворения до адреналина", - заключила Юрьева.