Назван простой способ почувствовать себя счастливее

Люди чувствуют себя счастливее, если проводят повседневные занятия вместе с другими людьми, а не в одиночку. К такому выводу пришли исследователи Университета Британской Колумбии в Канаде, проанализировав данные опроса более 41 тыс. человек.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Social Psychological and Personality Science (SPPS).

Ученые изучили четыре волны Американского исследования использования времени (American Time Use Survey) за 2010, 2012, 2013 и 2021 годы. Участников просили подробно описать свой прошедший день, оценить уровень счастья во время трех случайных эпизодов и указать, были ли они в этот момент в компании кого-то - лично или по телефону.

Из анализа исключили заведомо социальные занятия вроде ухода за детьми или звонков. В итоге осталось более 80 типичных активностей - от домашних дел до досуга.

Результаты оказались однозначными: в 296 из 297 случаев общение повышало удовольствие от занятия. Исключением стала лишь уборка кухни в 2021 году, которая оказалась чуть менее приятной в компании.

Наибольший прирост счастья давали совместные прием пищи и напитков. За ними следовали поездки, прогулки, спорт и другие активные формы досуга. Даже традиционно "одиночные" занятия - чтение, рукоделие или дорога на работу - становились заметно приятнее, если рядом был кто-то еще.

Чтобы исключить возможность того, что просто более счастливые люди чаще выбирают компанию, исследователи учли исходное настроение участников. Связь общения и удовольствия от активности сохранилась, что подтверждает прямой эффект социальной вовлеченности.