Психолог назвала способ выйти из осенней депрессии

Психолог Дарья Сальникова дала советы, как спасти себя от осенней депрессии.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1", специалист отметила, что важно признать свое состояние и позволить себе немного грусти, как при простуде, а затем дать телу и эмоциям восстановиться.

По ее словам, профилактика тоже играет роль: стоит заранее заботиться о сне, питании, прогулках и избегать интоксикаций - алкоголь и табак лишь ухудшают депрессивные состояния.

Сальникова подчеркнула, что не нужно ставить нереальные цели: лучше добавить простые шаги - светотерапию, сбалансированное питание, маленькие радости вроде фильма или чашки какао. Осенью полезно снизить планку и разрешить себе уставать и отдыхать.