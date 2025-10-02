Пение способствует улучшению состояния пациентов с лёгочными заболеваниями

Революционное исследование, представленное на конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме, продемонстрировало многообещающие результаты, свидетельствующие о том, что групповое пение может значительно улучшить качество жизни людей, страдающих хроническими заболеваниями легких. Это инновационное исследование, известное как исследование SINFONIA, проводится под руководством профессора Наташи Смоллвуд из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия, и является пионером в изучении немедикаментозных методов лечения распространенного симптома хронической одышки при таких заболеваниях, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и интерстициальная болезнь легких (ИБЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, хроническая одышка является одним из наиболее изнурительных симптомов для пациентов, страдающих ХОБЛ и ИЛД, часто оказывая глубокое влияние на повседневную деятельность и эмоциональное благополучие.

Исследование SINFONIA включало проведение структурированных 90-минутных групповых занятий по пению, которые проводились еженедельно в течение 12 недель через цифровую платформу (Zoom). Каждое занятие включало тщательно разработанные компоненты, в том числе разминку голоса, целевые дыхательные упражнения, коллективное исполнение песен и сегменты, способствующие социальному взаимодействию, направленные на укрепление групповой сплоченности и психосоциальной поддержки. Состав и проведение этих занятий контролировались профессиональным музыкальным терапевтом, что обеспечивало их клиническую целесообразность и максимальный терапевтический потенциал.

Исследование SINFONIA подтверждает, что групповое пение является многообещающей дополнительной терапией для улучшения качества жизни людей с хронической одышкой, вызванной ХОБЛ или ИЛД. Этот инновационный подход не только устраняет физические ограничения, но и способствует эмоциональному благополучию и социальной связанности, подчеркивая ценность комплексных методов лечения при хронических респираторных заболеваниях.