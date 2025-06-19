Выявлен неожиданный провокатор проблем с сосудами

Некоторые кишечные бактерии связаны с повышенным риском атеросклероза, сообщила кандидат биологических наук, руководитель отдела микробиологии сервиса "Новабиом" Софья Цветикова.

Как передает Day.Az, неожиданный провокатор проблем с сосудами она назвала беседе с "Лентой.ру".

По словам Цветиковой, микробиота кишечника может влиять на развитие заболеваний сердца и сосудов, в том числе повышает вероятность развития атеросклероза. "Кишечные бактерии участвуют в обмене холестерина и образовании веществ, которые повышают риск атеросклероза", - объяснила она.

Микробиолог рассказала, что с атеросклерозом, например, связаны бактерии Lachnoclostridium, Porphyromonas. Чем их больше в микробиоте кишечника, тем выше риск, хотя небольшое их количество присутствует и в микрофлоре здоровых людей.

Чтобы поддержать здоровье микробиома кишечника и, следовательно, снизить риск проблем с сосудами, Цветикова посоветовала правильно питаться и отдавать предпочтение натуральным продуктам, богатым клетчаткой. Важно также ограничить красное мясо и вредные жиры.