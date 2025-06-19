Врач указал на пользу йоги для сохранения психического здоровья

Йога оказывает положительное влияние как на физическое состояние, так и на ментальное здоровье.

Как передает Day.Az, об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

"Если мы говорим про занятия йогой, то она приносит пользу и для здоровья тела, и для ментального здоровья, так как считается не только физической активностью, но и философской практикой. Конечно, каждый сам решает, насколько следовать философским течениям, но польза физических упражнений неоспорима", - отметил врач в беседе с агентством городских новостей "Москва".

Он пояснил, что в йоге сочетаются разные виды нагрузок - силовые, кардио, на баланс и дыхательные практики, что положительно влияет на общее самочувствие и нервную систему, сообщает "Москва 24".

Тяжельников также напомнил, что перед началом занятий важно проконсультироваться с врачом, так как существуют противопоказания, например - злокачественные образования, воспалительные заболевания и периоды обострения хронических болезней, пишет сайт kp.ru.