Ученые раскрыли секрет эволюции «светящихся» рыб

Эксперты Американского музея естественной истории установили, что способность рыб к биофлуоресценции появилась не менее 112 миллионов лет назад и с тех пор развивалась независимо более сотни раз.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журналах Nature Communications (NatCom) и PLOS One.

Биофлуоресценция - это явление, при котором организм поглощает свет, преобразует его и испускает в виде излучения другого цвета. Новое исследование показало, что среди морских костистых рыб - самой многочисленной группы позвоночных - это явление включает большее разнообразие спектров, чем предполагалось ранее. Излучение охватывает широкую гамму длин волн: от зеленого и желтого до оранжевого и красного.

Ученые отметили, что "светиться" могут множество морских организмов - от черепах до кораллов. Однако остаются открытыми вопросы о функциях и механизмах биофлуоресценции.

Исследователи провели масштабный анализ известных биофлуоресцентных костистых рыб. Был составлен перечень из 459 видов, в том числе 48, ранее не считавшихся флуоресцентными. Исследование показало, что способность к биофлуоресценции наиболее активно развивалась среди рифовых видов - примерно в 10 раз быстрее, чем у других видов. Существенное увеличение числа флуоресцентных видов зафиксировано после массового вымирания в конце мелового периода (около 66 миллионов лет назад).

В работе использовалась музейная коллекция рыб, собранная за последние 15 лет в ходе экспедиций на Соломоновы острова, в Гренландию и Таиланд. С помощью специальной фотоустановки с ультрафиолетовым и синим возбуждающим светом, а также эмиссионными фильтрами, ученые зафиксировали излучение в широком диапазоне спектров. Выяснилось, что у некоторых семейств рыб наблюдается до шести различных пиков флуоресцентного излучения, что значительно расширяет представление о цветовой вариативности "светящихся" морских позвоночных.