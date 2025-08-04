Ученый рассказал, какие компоненты зубных паст истончают эмаль

Зубные пасты с перекисью водорода, содой и кислотами снижают прочность зубной эмали, а средства с минералами - фтором, кальцием, калием - способствуют ее укреплению.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Зубная ткань содержит множество минералов, которые обеспечивают ее твердость и прочность. Эмалевый верхний слой нужен для защиты внутренних зубных структур от механических, химических и температурных повреждений, а также предотвращения негативного воздействия патогенных бактерий.

"Повреждение эмали, обнажение внутреннего слоя, недостаток минералов, заболевания десен и кариес могут повысить чувствительность зубов. Это сделает их восприимчивыми к пище, температурам и чистке", - объяснил Владислав Никитин, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Эксперт напомнил, что одной из причин повышения чувствительности зубов может быть использование агрессивных средств. Ученый объяснил, что при выборе зубных паст и гелей следует избегать в составах абразивов - карбоната кальция, соды, активированного угля; SLS (лаурилсульфата натрия), перекиси водорода/карбамида, а также кислот - яблочной, лимонной и других.

"Снизить восприимчивость зубов самостоятельно помогают специальные зубные пасты и гели, обогащенные нужными минералами - фтором, кальцием, калием (нитрат/хлорид)", - добавил Никитин.

Ученый отметил, что белоснежный цвет зубов не является естественным для большинства людей.

"Цвет зубов закладывается на генетическом уровне еще во время внутриутробного развития. Гены определяют не только толщину и степень прозрачности эмали, но и естественный оттенок дентина - плотной ткани, составляющей основу зуба. Именно дентин, просвечивающий через полупрозрачную эмаль, дает основной тон", - рассказал эксперт.

Ученый уточнил, что генетика также влияет на структуру эмали: у некоторых людей от природы присутствуют микротрещины или повышенная пористость, что делает зубы более восприимчивыми к пигментации извне.