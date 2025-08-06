Врач назвала полезные привычки для офисного работника для здоровья спины и глаз

Работа в офисе кажется безопасной, но несоблюдение правил может увеличить риски для здоровья. Малоподвижный образ жизни, стресс и перегрузка глаз приводят к неприятным последствиям, которые часто игнорируются до первых серьезных сигналов.

Как передает Day.Az, директор по страховым продуктам и клиентскому опыту СК "Росгосстрах Жизнь" врач-кардиолог, Гульнара Орлова рассказала 6 августа "Известиям", что можно сделать, чтобы сохранить здоровье.

По ее словам, долгое сидение без движения приводит к болям в спине и шее. Чтобы избежать этого, важно правильно организовать рабочее место и каждые 60 минут вставать для разминки.

"Желательно, чтобы монитор находился на уровне глаз, поясница опиралась на спинку стула, а не наклонялась вперед, локти находились на столе. Даже на рабочем месте можно делать небольшие упражнения - вращение плечами, наклоны и повороты головы, скручивание корпуса", - сказала Орлова.

Специалист обратила внимание на то, что работа за экраном также негативно сказывается на зрении. Чтобы снизить нагрузку на глаза, используйте правило 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на предмет в 20 шагах в течение 20 секунд. Регулируйте яркость монитора и обеспечивайте хорошее освещение.

Что касается стресса на работе, добавила врач, он может привести к выгоранию. По ее словам, важно делать короткие паузы для отдыха без гаджетов. Даже 10 минут тишины или прогулка на свежем воздухе помогут снизить тревожность.

"Даже при соблюдении всех рекомендаций случаются проблемы: резкая боль в спине, обострение хронического заболевания или тревожный симптом, который требует консультации врача. Чтобы не теряться в таких ситуациях, стоит подумать о страховой защите жизни и здоровья. Например, полис ДМС или страхования жизни с полезными сервисами, в числе которых есть телемедицина, медицинские и генетические чекапы", - заключила эксперт.