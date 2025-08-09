Химик рассказал об опасности использования спреев от комаров

Несмотря на эффективность использования спреев от комаров, их частое использование вредно для здоровья человека, поскольку в них содержатся химические компоненты, например диэтилтолуамид (DEET), пикаридин и синтетические пиретроиды, негативно влияющие на организм.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.ru" рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Химик отметил, что большое количество DEET способно вызывать раздражение кожи, головные боли, аллергические реакции и даже нейротоксические эффекты.

"Синтетические пиретроиды, такие как аллетрин, праллетрин, трансфлутрин и циперметрин, при длительном или неправильном использовании могут оказывать влияние и на человека. Особенно чувствительны к ним дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы", - пояснил Дорохов.

Такое возможно, когда, как рассказал доцент, спрей наносят в большом количестве или у лица, в области глаз и рта.

По мнению эксперта, для детей следует выбирать спреи без содержания DEET.

"Альтернативой могут служить препараты на основе пикаридина или натуральных компонентов, таких как экстракты цитронеллы, гвоздики или эвкалипта", - рекомендовал специалист.

Также он посоветовал по возвращении домой тщательно смывать остатки спреев от комаров.